Двоих жителей Дона осудили за хищение 19 млн рублей для стадиона в Туапсе
Двое жителей Ростовской области осуждены за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство спортивного комплекса в Туапсе. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, ущерб муниципалитету превысил 19 млн руб.
Туапсинский районный суд признал жителей Ростовской области в возрасте 42 и 43 лет виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным суда, осужденные получили деньги по муниципальному контракту на строительство спортивного комплекса, заключенному с администрацией Туапсинского муниципального образования. Бюджетные средства они похитили и потратили по своему усмотрению. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 19 млн руб.
Одному из осужденных назначили пять лет лишения свободы, второму — пять лет и шесть месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба в полном объеме. Арест на имущество осужденных сохранен для обеспечения исполнения решения.
Спортивный комплекс достроили другие подрядчики. Объект введен в эксплуатацию.