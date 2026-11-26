По данным суда, осужденные получили деньги по муниципальному контракту на строительство спортивного комплекса, заключенному с администрацией Туапсинского муниципального образования. Бюджетные средства они похитили и потратили по своему усмотрению. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 19 млн руб.