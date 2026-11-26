Почта компенсирует нижегородскому издательству потерю 4,5 т печатной продукции
Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с Почты России компенсацию убытков ООО «Издательство „Газетный мир“» за потерю 4,5 т печатной продукции, следует из материалов дела. В октябре 2024 года издательство отправило ее почтой в Благовещенск для компании «Пресс-стрит», однако до адресата отправление не дошло: оно было утеряно.
В итоге нижегородскому издательству пришлось выплатить заказчику 655,8 тыс. руб. — стоимость заказа, которую «Пресс-стрит» вынуждено было взыскивать с отправителя в суде. В свою очередь, «Газетный мир» направил почте регрессную претензию, которая осталась без ответа. При этом почта не отрицала, что груз был утерян.
Суд обязал почту выплатить издательству стоимость потерянной продукции.