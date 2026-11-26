Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с Почты России компенсацию убытков ООО «Издательство „Газетный мир“» за потерю 4,5 т печатной продукции, следует из материалов дела. В октябре 2024 года издательство отправило ее почтой в Благовещенск для компании «Пресс-стрит», однако до адресата отправление не дошло: оно было утеряно.