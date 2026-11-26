Власти Тюмени и Тюменского округа ввели режим ЧС из-за паводка в июле после того, как в начале лета в столице региона выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. Порог опасного явления река Тура преодолела в городе 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришелся на 2 августа и составил 897 см, после этого вода начала отступать. С этим властям стали поступать обращения от жителей по теме качества воды, в которых люди сообщали о невозможности принять душ, помыть посуду и постирать белье. СУ СКР по Тюменской области тогда возбудило по факту жалоб тюменцев уголовное дело.