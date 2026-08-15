Тюменские власти не станут отказываться от роста тарифов на услуги ЖКХ в октябре

Власти Тюменской области не откажутся от решения по увеличению предельного размера платы для граждан за коммунальные услуги с 21,3% до 28,3% в зависимости от муниципалитета с 1 октября, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Он подчеркнул, что средства будут направлены на программы развития и улучшения инженерных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы принимаем всегда очень взвешенные решения, каждый рост тарифа — это согласованное решение. Если не улучшать инженерные сети, то они будут деградировать»,— пояснил господин Моор.

Губернатор напомнил, что традиционно изменение тарифов происходит 1 июля каждого года, однако в 2026-м из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) предельный размер платы за услуги ЖКХ возрос на 1,7% с 1 января, из-за чего новый рост пришлось перенести на 1 октября. «Есть два вида тарифов: экономически обоснованный и льготный тариф, который мы устанавливаем для населения. Экономически обоснованный тариф всегда выше примерно на 20-25%, эту разницу мы компенсируем из бюджета, и потребители платят за единицу ресурса меньше, чем она экономически стоит»,— отметил глава региона.

Александр Моор подписал постановление об увеличении предельного размера платы для граждан за коммунальные услуги в декабре 2025 года. Согласно документу, наибольший рост тарифов с 1 октября произойдет в Упоровском округе (на 23,6%), Тобольске (23,8%), Тюменском округе (27,8%), Тюмени (27,9%) и в Исетском округе (28,3%). В Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, Голышмановском, Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тобольском, Уватском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском округах увеличение составит 21,3%.

Ранее власти планировали увеличить тарифы на услуги ЖКХ в Тюмени всего на 13,8% в 2026 году. Ряд депутатов в Тюменской городской думе призвали коллег отказаться от согласования соответствующего проекта постановления губернатора Тюменской области. Политики отмечали, что изменения значимо отразятся на благосостоянии ряда жителей Тюмени. В том же году Александр Моор заявил, что тарифы на коммунальные услуги в ближайшие годы продолжат расти, так как необходимо постоянно развивать инфраструктуру ЖКХ.

Василий Алексеев