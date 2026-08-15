Ученые изучат причины и последствия летнего паводка в Тюменской области

Научное сообщество проанализирует причины и последствия летнего паводка в Тюменской области, чтобы региональные власти смогли разработать план действий в случае повторения ситуации с повышением уровня воды в реках в июне-августе, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. По его словам, он уже обсудил соответствующую тему с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Летний паводок этого года — уникальное явление, такого не было за всю историю наблюдений. Самый высокий уровень воды в реке Тура в Тюмени был в июле-августе 1947 года — 663-665 см, 650 см — это уровень выхода на пойму. В этом году максимум был 897 см»,— пояснил господин Моор.

Он добавил, что если учитывать весенние паводки, то наибольший уровень воды был зафиксирован в 1979 году — 915 см. «Тогда это было действительно разрушительное наводнение, после которого в Тюмени были построены гидротехнические сооружения»,— напомнил глава региона. Губернатор подчеркнул, что летний паводок 2026 года стал вторым за всю историю по уровню воды.

За июнь 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. В июле власти Тюмени и Тюменского округа ввели режим ЧС из-за паводка. Порог опасного явления река Тура преодолела в городе 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришелся на 2 августа, после этого вода начала отступать. По словам мэра Максима Афанасьева, за минувшие сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 7 см и составил 828 см.

По данным Росрыболовства, ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в реку. В результате Тура не справилась с самоочищением: органическое вещество окислялось и поглощало кислород, что привело к массовой гибели рыбы. Мэр Максим Афанасьев 6 августа сообщил, что на берегу Туры за два дня собрали почти тонну рыбы, погибшей из-за паводка.

С этим властям стали поступать обращения от жителей на неприятный запах и цвет воды, в которых люди сообщали о невозможности принять душ, помыть посуду и постирать белье. Чиновники, в том числе, Роспотребнадзора заверили, что вода соответствует нормативам и ее можно пить. СКР по Тюменской области возбудил по факту жалоб жителей уголовное дело.

Василий Алексеев