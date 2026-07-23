В Тюмени массовая гибель рыбы в Туре произошла из-за острого дефицита кислорода

Причиной массовой гибели рыбы в реке Тура в Тюмени стал острый дефицит кислорода в воде. Об этом сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства по итогам обследования реки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Основная причина гибели рыбы — острый дефицит кислорода из-за аномального паводка, поступательного органического загрязнения и последующего его окисления»,— сообщили в ведомстве.

Пробы воды были отобраны 15 июля в районе моста на улице Мельникайте в Тюмени. На момент обследования на реке сохранялся дождевой паводок, а уровень воды превышал 762 см.

По данным химического анализа, солевой состав воды соответствовал природным значениям. При этом содержание растворенного кислорода оказалось ниже 1 мг/дм — почти в шесть раз меньше установленного рыбохозяйственного норматива. Такой показатель считается критическим для водных биоресурсов и способен привести к удушью рыбы, отметили в ведомстве.

Специалисты также зафиксировали экстремально высокие показатели цветности и запаха воды. Как отметили в Росрыболовстве, причиной этого стала совокупность природных факторов и высокой антропогенной органической нагрузки.

По данным ведомства, в июне 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков — это рекордный показатель почти за сто лет наблюдений. Обильные дожди в сочетании с аномально высокой температурой воздуха вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в реку.

«Река, и без того испытывающая хроническую нагрузку от стоков предприятий и ливневок с верховья вниз по течению, не справилась с самоочищением. Органическое вещество окислялось, поглощая почти весь кислород, что и вызвало замор рыбы на всем протяжении обследованного участка»,— говорится в сообщении.

Токсикологического отравления водных биоресурсов специалисты не выявили: тесты на дафниях и инфузориях острой токсичности не показали. Однако обильное биогенное питание стимулировало рост простейших.

В Росрыболовстве добавили, что с 22 июля на Туре проводится комплексное исследование от границы Свердловской области до села Ярково. Его задача — отследить динамику состояния водного объекта и установить полную картину условий, приведших к происшествию.

Ранее СМИ сообщали, что река Тура в Тюмени резко изменила цвет и стала источать неприятный запах на фоне паводка. Ухудшение качества воды в «Росводоканале Тюмени» назвали критическим: такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось.

Полина Бабинцева