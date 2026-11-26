Для обеспечения выплат в январе 2025 года компания передала недвижимость в залог. После нарушения сроков погашения задолженности приставы возбудили исполнительное производство и наложили арест на семь объектов. По данным суда, на 6 февраля 2026 года остаток долга составлял 26,33 млн руб. Сведений о наличии у должника достаточных денежных средств или другого имущества для исполнения обязательств в материалах дела не было.