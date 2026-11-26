Суд разрешил продать имущество донского «Крупно» за долги на 63,5 млн рублей
Производственная площадка ООО «Крупно» в Каменском районе Ростовской области может быть продана на торгах для погашения задолженности перед агрофирмой «Респект». Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на заложенную недвижимость. Начальную продажную стоимость имущества суд установил в размере 63,5 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
В состав залога вошли земельный участок площадью 6,5 тыс. кв. м и шесть расположенных на нем объектов в поселке Чистоозерном на улице Степной, 6. Среди них — маслоцех площадью 1,2 тыс. кв. м, склад готовой продукции, котельная, насосная, весовая и навес. Все объекты принадлежат ООО «Крупно».
Основанием для взыскания стало неисполнение компанией обязательств перед ЗАО агрофирма «Респект». В 2025 году стороны заключили мировое соглашение по двум договорам поставки сельхозпродукции. «Крупно» признало долг в размере 57,9 млн руб. и обязалось выплатить его частями до ноября 2025 года. С учетом неустоек, расходов на представителя и госпошлины общая сумма обязательств по соглашению составила 46,8 млн руб.
Для обеспечения выплат в январе 2025 года компания передала недвижимость в залог. После нарушения сроков погашения задолженности приставы возбудили исполнительное производство и наложили арест на семь объектов. По данным суда, на 6 февраля 2026 года остаток долга составлял 26,33 млн руб. Сведений о наличии у должника достаточных денежных средств или другого имущества для исполнения обязательств в материалах дела не было.
Суд признал требования пристава обоснованными и постановил реализовать заложенную недвижимость на открытых торгах в форме аукциона.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крупно» зарегистрировано в январе 2012 года в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Генеральный директор и учредитель — Эдуард Дохоян. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 507,4 млн руб., сократившись в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток вырос с 71,5 млн руб. в 2024 году до 252,4 млн руб. в 2025-м.
ЗАО агрофирма «Респект» зарегистрировано в июле 2004 года в хуторе Самбуров Каменского района Ростовской области. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Генеральный директор — Геннадий Пискунов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка агрофирмы достигла 241,4 млн руб., чистая прибыль — 1,57 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 242,9 млн руб. и 751 тыс. руб. соответственно.