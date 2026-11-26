По данным Rusprofile, Евгений Пресняков зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Санкт-Петербурге с 2013 года. Руководит двумя организациями и выступает учредителем девяти компаний. В «Биотехе» ему принадлежит доля 40% (5 тыс. руб.).

ООО «Биотех» зарегистрировано в декабре 2020 года в селе Казаки Елецкого района Липецкой области. Компания занимается производством готовых кормов для непродуктивных животных. Уставный капитал — 13 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка — 637 млн руб., чистая прибыль — 33 тыс. руб. Остальными долями владеют ООО «Стройактив» (35,7%, Никита Кузмин (20%) и Константин Горшков (4,27%).