Совладелец липецкого «Биотеха» Евгений Пресняков возглавил предприятие
Главой липецкого производителя кормов для домашних животных ООО «Биотех» в Елецком районе Липецкой области стал Евгений Пресняков. Это следует из ЕГРЮЛ.
По данным Rusprofile, Евгений Пресняков зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Санкт-Петербурге с 2013 года. Руководит двумя организациями и выступает учредителем девяти компаний. В «Биотехе» ему принадлежит доля 40% (5 тыс. руб.).
ООО «Биотех» зарегистрировано в декабре 2020 года в селе Казаки Елецкого района Липецкой области. Компания занимается производством готовых кормов для непродуктивных животных. Уставный капитал — 13 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка — 637 млн руб., чистая прибыль — 33 тыс. руб. Остальными долями владеют ООО «Стройактив» (35,7%, Никита Кузмин (20%) и Константин Горшков (4,27%).
«Ъ-Черноземье» пытался связаться с господином Пресняковым, но тот не взял трубку. Помимо этого предприятия, он является учредителем еще ряда компаний. Среди них — московские фирмы, занимающиеся торговлей, ООО «Термокапитал» (доля 50%) и ООО «Кеарли Групп» (доля 10%). Также он владеет 21% производителя кокса ООО «Сибтехинвест» и 34% завода по изготовлению кормов для животных в Московской области — ООО «Ассортимент-Агро».
Стоимость долей в компаниях, где он выступает учредителем, оценивается в 219 млн руб. (рост на 20%). Выручка этих организаций в прошлом году составила 4,1 млрд руб. (снижение на 19%), прибыль — 315 млн руб. (снижение на 26%).
Ранее пост гендиректора занимал Александр Чил-Акопов — с 7 декабря 2020 года по 23 ноября 2026-го. Он также остается действующим совладельцем «Биотеха» через ООО «Стройактив» (у господина Чил-Акопова 66%). Ему принадлежит по 50% долей в двух производствах по-соседству — крахмала и питьевого молока. Обе компании зарегистрированы по тому же адресу, что и «Биотех» — Заводской проезд, 13.
В январе «Ъ-Черноземье» писал, что «Биотех» инвестирует 200 млн руб. в расширение производства кормов для домашних животных.