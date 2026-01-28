Липецкий завод кормов для домашних животных расширит мощности в шесть раз

ООО «Биотех» инвестирует более 200 млн руб. в расширение производства кормов для домашних животных в Елецком округе Липецкой области. Модернизация увеличит выпуск продукции в шесть раз и создаст 50 новых рабочих мест, сообщили в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Строительство нового цеха и модернизация действующих линий начнутся в текущем году. В рамках расширения ассортимента планируется начать выпуск рационов для ценных пород рыб. Также на площадке будет создан логистический хаб для работы с маркетплейсами.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Биотех» зарегистрировано в Елецком районе Липецкой области в 2020 году. Основной вид деятельности — производство готовых кормов для непродуктивных животных. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Гендиректором является Александр Чил-Акопов. 40% принадлежит Евгению Преснякову, 20% — Никите Кузьмину, 19,2% — липецкому ООО «Завод глубокой переработки кукурузы “Корнбиотех”» (данные о владельцах не разглашаются), 16,53% — московскому ООО «Каприкорн» (единственный владелец Александр Чил-Акопов), 4,27% — Константину Горшкову. В 2024 году компания отработала с выручкой 94,3 млн руб. и убытком в 68,2 млн руб.

Производство кормов компания «Биотех» запустила в конце 2023 года. Объем вложений в проект составил 500 млн руб. В том же году компания заявила о планах по строительству второй очереди предприятия, объем вложений в которую был оценен в 250 млн руб.

Ульяна Ларионова