Суд встал между банками
Российский Юникредитбанк на 100% принадлежит итальянской UniCredit S.p.A., которая готовит разделение и продажу части бизнеса. 7 мая группа подписала предварительное необязывающее соглашение с частным инвестором из ОАЭ, которое предполагает, что часть деятельности выделят в новую структуру, 100% которой сохранит UniCredit, а действующий банк с оставшимися активами перейдет в полную собственность покупателя. Таким образом, полного ухода группы из России сделка не предполагает. Ее закрытие планируется в первом полугодии 2027 года. Президент разрешил реорганизацию и сделки со 100% акций российского банка 5 октября 2026 года. Однако это разрешение не означает, что продажа уже состоялась (см. “Ъ” от 10 ноября).