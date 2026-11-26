Сбербанк будет использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в споре с Юникредитбанком и UniCredit S.p.A., сообщили “Ъ” в банке. В Сбербанке пояснили “Ъ”, что иск связан с удержанием средств с 2022 года вследствие соблюдения ответчиками односторонних санкций. Сбербанк просил запретить ликвидацию, реорганизацию и продажу акций Юникредитбанка, ФНС — регистрационные действия, а реестродержателю — изменение записей о принадлежащем UniCredit S.p.A. пакете 0,48% акций. Также банк добивался ареста денег итальянской компании на счетах в российском банке в пределах 161,8 млн руб. и €11,08 млн. В части требований не покрытых арестом денег, принадлежащих российскому банку, 11,83 млн ОФЗ выпуска 26228RMFS с погашением 10 апреля 2030 года и 36,96 млн ОФЗ выпуска 26232RMFS с погашением 6 октября 2027 года, а также пакета 0,48% акций.