Суть документа сводится к тому, что срочников в составе Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС можно будет привлекать к тушению пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах, а также к проведению аварийно-спасательных работ. В пояснительной записке к проекту напоминается, что воинские подразделения ФПС существуют и сейчас, но их привлекают к работе в закрытых городах, а также на особо важных и режимных территориях.