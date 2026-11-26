Госдума приняла поправки о привлечении срочников в противопожарные части МЧС
Госдума приняла закон, разрешающий отправку призывников в воинские подразделения противопожарной службы МЧС. Поправки к федеральному закону «О пожарной безопасности» в апреле 2026 года в Госдуму внесли думские вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также зампреды комитета по безопасности Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все — «Единая Россия»).
Суть документа сводится к тому, что срочников в составе Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС можно будет привлекать к тушению пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах, а также к проведению аварийно-спасательных работ. В пояснительной записке к проекту напоминается, что воинские подразделения ФПС существуют и сейчас, но их привлекают к работе в закрытых городах, а также на особо важных и режимных территориях.
Расширение зоны деятельности ФПС поясняется «геополитической обстановкой в мире», «потенциальными угрозами со стороны недружественных стран» и желанием защитить «граждан и объекты экономики». Ранее в МЧС также говорили о нехватке сотрудников (оценивая ежегодный отток личного состава в 3-5%) и достижении договоренности с Минобороны РФ о привлечении 5 тыс. призывников в год в качестве пожарных. Глава МЧС РФ Александр Куренков связывал отток кадров из ведомства с низкими зарплатами.
Законопроект был принят в первом чтении в октябре 2026 года. Ко второму чтению в тексте поправок появились уточнения закона «О воинской обязанности и военной службе». Эти правки оговаривают возможность отправки срочников в подразделения ФПС и даже дают новобранцам возможность выбора пожарного как вида воинской службы на призывном пункте. 26 ноября Госдума утвердила эти поправки во втором и окончательном третьем чтениях.
В октябре 2026 года МЧС публиковало другой законопроект, которым ФПС предлагается пополнять гражданами из запаса, направленными в эти подразделения по мобилизации. В ведомстве объясняли эту инициативу ростом нагрузки на и без того недоукомплектованные пожарные части.