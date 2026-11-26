В Таганрогском заливе ограничат движение плавсредств из-за учений пограничников
В Таганрогском заливе Азовского моря пройдут плановые учения пограничников. На время маневров власти просят владельцев плавсредств не выходить в район их проведения. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Ограничения будут действовать в северо-восточной части акватории залива с 17:00 26 ноября до 05:00 27 ноября. Учения проводит Таганрогский отдел Пограничного управления ФСБ России.
Светлана Камбулова призвала жителей сохранять спокойствие.