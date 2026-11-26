Ноябрьские дожди восполнили дефицит влаги на полях Ростовской области
Ноябрьские осадки помогли восполнить недостаток почвенной влаги в Ростовской области, который нарастал в октябре и начале ноября. Для озимых культур дожди стали важным условием подготовки к зиме, тогда как на объемы уже собранного урожая непогода не повлияла. Об этом сообщил ученый агроном, руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Денис Проворченко.
По его словам, осадки обеспечили естественную влагозарядку почвы: вода пропитала пахотный слой, что важно для перезимовки растений и формирования будущего урожая. Особенно заметным дефицит влаги был в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму.
Для озимой пшеницы, ячменя и рапса ноябрьские дожди в целом оказались благоприятными. Влага помогла поздним октябрьским посевам активнее развиваться, куститься и формировать корневую систему перед ожидаемым похолоданием.
Риски, связанные с переувлажнением почвы, по оценке агронома, носят локальный характер. Если вода стоит на поле дольше трех-пяти суток, корням может не хватать кислорода и возникает угроза вымокания. При плюсовой температуре и высокой влажности также возрастает вероятность корневых гнилей и других заболеваний растений.
Ноябрьские ливни не должны сказаться на качестве и объеме основного урожая. Поздние культуры — кукурузу, подсолнечник, рис и сою — аграрии убрали в сентябре и октябре, когда сохранялась сухая погода. Ранние зерновые к началу дождей уже находились на элеваторах и складах.
Осадки могли повлиять на отдельные партии поздних овощей открытого грунта, в том числе капусты, моркови и свеклы. Из-за избытка влаги перед уборкой корнеплоды и кочаны чаще растрескиваются, а при хранении быстрее теряют упругость и могут поражаться бактериозами и серой гнилью. Поэтому такие овощи требуют более строгой сортировки и контроля вентиляции в хранилищах.
В ЦОК АПК также отмечают, что собранные или перевозившиеся в сырую погоду овощи и поздние яблоки могут быстрее портиться при домашнем хранении. Покупателям рекомендуют приобретать капусту и корнеплоды небольшими партиями, обращая внимание на сухость кожуры и отсутствие трещин.