Осадки могли повлиять на отдельные партии поздних овощей открытого грунта, в том числе капусты, моркови и свеклы. Из-за избытка влаги перед уборкой корнеплоды и кочаны чаще растрескиваются, а при хранении быстрее теряют упругость и могут поражаться бактериозами и серой гнилью. Поэтому такие овощи требуют более строгой сортировки и контроля вентиляции в хранилищах.