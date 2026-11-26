В 2025 году хозяйства всех категорий произвели 966,3 тыс. тонн молока, что на 12,5% меньше показателя 2024 года. Тогда валовой надой составлял 1,1 млн тонн. Таким образом, если прогноз ведомства оправдается, за два года производство молока в регионе сократится почти на 323 тыс. тонн.