По итогам 2026 года производство молока на Дону может снизиться почти на 20%
Производство молока в Ростовской области по итогам 2026 года может сократиться на 19,1% по сравнению с предыдущим годом — до 781,8 тыс. тонн. Такой прогноз «Эксперту Юг» представили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В 2025 году хозяйства всех категорий произвели 966,3 тыс. тонн молока, что на 12,5% меньше показателя 2024 года. Тогда валовой надой составлял 1,1 млн тонн. Таким образом, если прогноз ведомства оправдается, за два года производство молока в регионе сократится почти на 323 тыс. тонн.
За январь—сентябрь 2026 года в Ростовской области получили 586,4 тыс. тонн молока. Поголовье коров на 1 октября составляло 220,9 тыс. голов против 226,3 тыс. голов на начало года. При этом в Минсельхозпроде отметили, что общая численность крупного рогатого скота в регионе сохраняется на уровне начала 2026 года.
Снижение производства молока в 2025 году в региональном ведомстве объясняли весенними возвратными заморозками и засухой. Неблагоприятные погодные условия привели к сокращению урожая кормовых культур и двукратному росту стоимости кормов, что, в свою очередь, способствовало уменьшению поголовья.