Товарооборот Татарстана и Турции превысил $4,5 млрд
Товарооборот Татарстана и Турции по итогам прошлого года превысил $4,5 млрд, а за первое полугодие этого года достиг $2,67 млрд, сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.
По словам господина Минниханова, в первой половине этого года между Турцией и Татарстаном сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Глава Татарстана также отметил вклад республики в развитие российско-турецкого сотрудничества.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана принял участие в запуске завода малеинового ангидрида в Турции.