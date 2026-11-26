Раис Татарстана принял участие в запуске завода малеинового ангидрида в Турции
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске завода по производству малеинового ангидрида в Стамбуле. Предприятие стало первым в Турции производством такой продукции и было реализовано при участии инженеров и технологов из Татарстана, сообщила пресс-служба раиса.
Помимо Рустама Минниханова, в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Завод расположен на территории промышленной зоны GEBKM. Его продукция используется при выпуске композитных материалов, лакокрасочных покрытий, строительной химии, упаковки и моющих средств, а также в пищевой промышленности и машиностроении.