Однако на момент заключения мирового соглашения и проведения взаимозачета уже было возбуждено дело о банкротстве «Скола». В октябре 2024 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал зачет недействительным, поскольку он обеспечивал преимущественное удовлетворение требований отдельных кредиторов. Суд восстановил обязательства сторон на одинаковую сумму: «Роствертол-Авиа» снова должна была «Сколу» 36,9 млн руб. по договору уступки, а «Скол» — такую же сумму за поставленные двигатели.