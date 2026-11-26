Авиакомпания «Скол» взыскала с «Роствертол-Авиа» почти 37 млн рублей
Суд не признал взаимозачет компаний
Арбитражный суд Ростовской области обязал ЗАО «Авиакомпания «Роствертол-Авиа» выплатить почти 37 млн руб. авиакомпании «Скол», признанной банкротом. Спор возник из-за взаимозачета требований двух компаний, который ранее был признан недействительным в рамках дела о несостоятельности «Скола». Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Суд взыскал с «Роствертол-Авиа» 36,9 млн руб. задолженности и еще 594,2 тыс. руб. расходов на госпошлину. Ответчик возражал против иска, однако суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Основанием для взыскания стал договор уступки права требования от сентября 2021 года. Тогда авиакомпания «Скол» передала «Роствертол-Авиа» право получить от ПАО «Роствертол» 36,9 млн руб. Эта сумма полагалась «Сколу» по мировому соглашению с производителем вертолетов, связанному с передачей ему Ми-26ТС. В счет оплаты уступленного требования компании провели взаимозачет.
Одновременно «Скол» оставался должен «Роствертол-Авиа» за два авиационных двигателя Д-136, поставленных в 2019 году. Стоимость сделки составляла 155,3 млн руб., из которых покупатель перечислил 48,1 млн руб. Впоследствии суд взыскал с «Скола» оставшуюся задолженность и проценты.
Однако на момент заключения мирового соглашения и проведения взаимозачета уже было возбуждено дело о банкротстве «Скола». В октябре 2024 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал зачет недействительным, поскольку он обеспечивал преимущественное удовлетворение требований отдельных кредиторов. Суд восстановил обязательства сторон на одинаковую сумму: «Роствертол-Авиа» снова должна была «Сколу» 36,9 млн руб. по договору уступки, а «Скол» — такую же сумму за поставленные двигатели.
В новом споре «Роствертол-Авиа» настаивала, что погасить обязательство следует повторным зачетом. Компания также указывала, что продажа принадлежащих ей воздушных судов может лишить ее возможности выполнять перевозки и авиационные работы. Суд отклонил эти доводы, указав, что в деле о банкротстве нельзя выделять одного кредитора для преимущественного погашения долга: средства должны распределяться между всеми кредиторами пропорционально.