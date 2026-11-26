По данным Rusprofile, ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка фирмы составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. В мае 2025-го в отношении ООО «Квартал» была введена процедура наблюдения по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» из-за задолженности в размере 5,4 млн руб. Впоследствии производство по делу о банкротстве было прекращено после полного погашения требований.