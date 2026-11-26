В ЕДДС объяснили задымление в Славянском районе
Причины задымления на территории Славянского района объяснили в местном ЕДДС. Задымление фиксируется над ГК «Славянск ЭКО».
«Задымление над территорией ГК „Славянск ЭКО“ связано с технологическими процессами на предприятии, угрозы нет»,— говорится в сообщении ЕДДС.
В ближайшее время задымление над территорией ГК устранят.
Ранее сообщалось, что Вооруженными силами Украины возможны сбросы грузов с аэростатов с использованием парашютов над Славянским районом. При наблюдении в небе подозрительных предметов или парашютов жителей просят звонить по номеру 112.