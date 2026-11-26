«Там будут самые необходимые вещи не только для малыша, но и для мамы: детские гаджеты, радионяни, средства ухода. Если ребенок второй или третий, такие вещи, как правило, в семье уже есть. А если первый, то мы считаем, что это очень хорошая поддержка для молодой семьи»,— рассказала госпожа Савинова.