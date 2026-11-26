Свердловчанки, родившие первого ребенка, будут получать подарки от губернатора
Со второго квартала 2027 года жительницы Свердловской области, родившие первого ребенка, будут получать подарочные наборы от губернатора. В них войдут необходимые вещи как для новорожденного, так и для матери. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Там будут самые необходимые вещи не только для малыша, но и для мамы: детские гаджеты, радионяни, средства ухода. Если ребенок второй или третий, такие вещи, как правило, в семье уже есть. А если первый, то мы считаем, что это очень хорошая поддержка для молодой семьи»,— рассказала госпожа Савинова.
Поправки в региональный закон о выдаче подарочных наборов семьям с первенцами депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в ноябре. Их будут выдавать в 2027–2030 годах.
Напомним, с 1 октября 2025 года уральские семьи после рождения ребенка стали получать альбомы с символикой региона, разделами для фотографий и памятных вещей, qr-кодами с видеосоветами от ведущих педиатров Свердловской области.
Ранее сообщалось, что максимальный размер регионального материнского капитала в Свердловской области возрастет со 182 тыс. до 800 тыс. руб. с 1 января 2027 года.