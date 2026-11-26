В Ростове-на-Дону на Ворошиловском и Буденновском проспектах высаживают деревья
В Ростове-на-Дону на проспектах Ворошиловском и Буденновском началась высадка деревьев в рамках программы комплексного озеленения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
На Буденновском проспекте планируют высадить 113 деревьев в качестве компенсации за ранее утраченные насаждения. На проспекте уже появились первые десять платанов. В дальнейшем здесь появятся также клены, катальпы и ели.
На Ворошиловском проспекте работы ведутся на 30 участках, где планируется высадить 15 кленов и 15 платанов.
К озеленению привлекли дендрологов и специалистов Ботанического сада Южного федерального университета. Отмечается, что при подборе пород и размещении деревьев учитывают характеристики почвы, освещенность и особенности будущей кроны.