FIFA подверглась кибератаке
Международная федерация футбола (FIFA) стала жертвой кибератаки. Об этом сообщил представитель организации, слова которого приводит BBC.
«В результате атаки был получен несанкционированный доступ к персональной и коммерческой информации. Подобные действия представляют собой серьезное и неприемлемое нарушение конфиденциальности и могут иметь значительные последствия для пострадавших лиц»,— говорится в заявлении организации.
Ответственность за взлом на себя взяла группа Handsome Boy Hacking Club. По словам хакеров, они получили доступ к 12 ГБ данных. Источники в FIFA рассказали, что этот объем составляет примерно 0,1% от общего массива хранящейся информации.
Как сообщает Sky Sports, злоумышленники не смогли заполучить данные о проекте FIFA Forward Enterprise (FFE). В июле президент федерации Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупнейших континентальных футбольных конфедераций в FIFA отказались от этой идеи.