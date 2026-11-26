Как сообщает Sky Sports, злоумышленники не смогли заполучить данные о проекте FIFA Forward Enterprise (FFE). В июле президент федерации Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупнейших континентальных футбольных конфедераций в FIFA отказались от этой идеи.