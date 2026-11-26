Как сообщила пресс-служба парламента республики, речь идет об упразднении кордона Крутой Лог в Абзелиловском районе и деревни Сашино в Федоровском. Крутой Лог был создан в 1930-х годах для размещения сотрудников заповедника, однако после сокращения штата в 2000-х годах люди покинули поселение. Деревня Сашино, основанная в XIX веке, также существует лишь на бумаге, пояснили в парламенте. С инициативой упразднения деревень в Курултай обратились местные власти.