В Башкирии упразднили безлюдные кордон и деревню
Депутаты Курултая Башкирии упразднили два заброшенных поселения и проголосовали за слияние двух населенных пунктов.
Как сообщила пресс-служба парламента республики, речь идет об упразднении кордона Крутой Лог в Абзелиловском районе и деревни Сашино в Федоровском. Крутой Лог был создан в 1930-х годах для размещения сотрудников заповедника, однако после сокращения штата в 2000-х годах люди покинули поселение. Деревня Сашино, основанная в XIX веке, также существует лишь на бумаге, пояснили в парламенте. С инициативой упразднения деревень в Курултай обратились местные власти.
Кроме того, депутаты приняли решение об объединении сел Никольск и Верхние Татышлы в Татышлинском районе.
«Это позволит включить жителей деревни Никольск в программу догазификации населенных пунктов и в целом будет способствовать экономическому развитию объединенной территории, — пояснил спикер парламента Андрей Назаров. — С инициативой по итогам публичных слушаний выступили сами местные жители. Мы их поддержали».