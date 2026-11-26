Силовики ищут пострадавших от противоправных действий подростков на Пятой и Шестой просеках в Самаре. Следствие просит откликнуться очевидцев инцидентов, а также тех, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.