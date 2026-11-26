СК ищет пострадавших от действий подростков на Пятой и Шестой просеках в Самаре
Возбуждено уголовное дело, расследование взял на контроль Александр Бастрыкин
Силовики ищут пострадавших от противоправных действий подростков на Пятой и Шестой просеках в Самаре. Следствие просит откликнуться очевидцев инцидентов, а также тех, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Граждан, обладающих сведениями о противоправных действиях, просят сообщить по круглосуточному телефону: 8 (846) 300-7-114.
СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после сообщений в соцмедиа о том, что несовершеннолетние оскорбляют жителей Самары, кидают в них камни и унижают сверстников.
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль и затребовал доклад по делу. Санкция статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.