Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле о хулиганстве подростков, от действий которых пострадали жители Пятой и Шестой просек в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального следствия Михаил Ламонов.