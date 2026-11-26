Глава СКР взял на контроль дело о хулиганстве подростков в Самаре
Ранее в соцмедиа появились сообщения о нападениях несовершеннолетних на горожан
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле о хулиганстве подростков, от действий которых пострадали жители Пятой и Шестой просек в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального следствия Михаил Ламонов.
Уголовное дело было возбуждено 25 ноября. Действия несовершеннолетних квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Поводом стали публикации в социальных медиа о том, что группа подростков совершает противоправные действия в отношении местных жителей, в том числе несовершеннолетних.
Авторы публикаций утверждают, что несовершеннолетние оскорбляют местных жителей и кидаются в них камнями, а также унижают сверстников.
Полиция и прокуратура проводят собственные проверки. Устанавливаются личности подозреваемых и обстоятельства преступления.