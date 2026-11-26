Экс-полицейскому ограничили свободу за подделку документа для релокантов
Как стало известно «Ъ-Приволжье», Московский райсуд Нижнего Новгорода приговорил бывшего участкового уполномоченного МВД Владислава Курманцева к десяти месяцам ограничения свободы за подделку документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ) для получения релокантом Владиславом Еряшевым статуса политического беженца в США. По фабуле дела, в апреле 2026 года он изготовил поддельный полицейский протокол, внес в него недостоверные сведения о нарушении Еряшевым ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации российской армии и отправил почтой в Нью-Йорк. За это он получил 5 тыс. руб.
По данным следствия, бывший полицейский оказался участником схемы с подделкой документов для релокантов, в которой фигурировал адвокат Андрей Хазов. К юристу обратился некий Андрей Ануфриев и предложил ему заняться документами для эмигрантов. Адвокат привлек знакомого Владислава Курманцева, который заказал в интернете макеты печатей, а сам стал придумывать биографии релокантов, якобы преследуемых в России по политическим мотивам. За подделку документов участковому полиции обещали 15–30 тыс. руб., следовало из оглашенного обвинения.
Подсудимый полностью признал вину. Гособвинитель просил для него десять месяцев ограничения свободы, а защита — штраф. Суд поддержал позицию прокурора.