По данным следствия, бывший полицейский оказался участником схемы с подделкой документов для релокантов, в которой фигурировал адвокат Андрей Хазов. К юристу обратился некий Андрей Ануфриев и предложил ему заняться документами для эмигрантов. Адвокат привлек знакомого Владислава Курманцева, который заказал в интернете макеты печатей, а сам стал придумывать биографии релокантов, якобы преследуемых в России по политическим мотивам. За подделку документов участковому полиции обещали 15–30 тыс. руб., следовало из оглашенного обвинения.