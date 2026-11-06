Господин Хазов сразу понял, что речь идет о подделках, считает следствие. Тем не менее речь шла об $1 тыс. за пакет бумаг, и защитник обратился к своему другу Курманцеву. Тот согласился помогать за 15–30 тыс. руб. и заказал в интернете макеты печатей, которые в службах доставки забрал троюродный брат адвоката. В итоге его и полицейского посвятили в схему: помощник Андрея Ануфриева подыскивал желающих получить грин-карту по мотивам политического преследования в РФ, адвокат писал сюжеты и биографии и согласовывал их с клиентами, а Владислав Курманцев печатал у себя в квартире поддельные документы для отправки в США.