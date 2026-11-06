Грин-кара
Бывшего полицейского обвинили в подделке документов для релокантов в США
Как выяснил «Ъ», ФСБ раскрыла схему фальсификации справок и полицейских протоколов с участием нижегородского адвоката Андрея Хазова и экс-участкового МВД Владислава Курманцева для получения релокантами статуса политбеженцев в США. По заказу некоего Андрея Ануфриева с ником Dr. Diesel адвокат придумывал истории преследования в России релокантов, которые рассчитывали получить грин-карты, а Владислав Курманцев изготавливал документы. Последнего сейчас судят за подделку документов по единственному эпизоду; он рассказал «Ъ», что просто хотел заработать.
Обвинение по ч. 1 ст. 327 УК РФ Владиславу Курманцеву — бывшему участковому МВД и теперь таксисту — огласили в Московском райсуде Нижнего Новгорода 6 ноября. Единственный эпизод был связан с фальсификацией полицейского протокола за дискредитацию Вооруженных сил РФ для эмигранта Владислава Еряшева, который планировал с его помощью получить грин-карту в США как политический беженец. По фабуле дела, весной 2026 года дома на своем ноутбуке подсудимый изготовил поддельный шаблон бланка протокола, распечатал его в отделе полиции №4 на проспекте Героев, внес в него сведения о нарушении Еряшевым ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и подписал бумагу от имени участкового МВД Тверского района Москвы. Утром 25 апреля он отправил подделку почтой в Нью-Йорк. В качестве вознаграждения бывший полицейский получил 5 тыс. руб., уточнил гособвинитель.
Однако письмо, в котором Владислав Курманцев указал отправителем себя, до адресата не дошло: в сортировочном центре Почты России его перехватили сотрудники ФСБ. Следствие обратилось за консультацией в нижегородскую типографию «Полиграфпром», у которой есть госконтракт с МВД на печать бланков, и ее руководство сразу распознало подделку. Владислава Курманцева задержали и предъявили ему обвинение, из полиции его уволили.
В ходе следствия ФСБ выявила целую схему с изготовлением поддельных документов, в которой оказался замешан нижегородский адвокат Андрей Хазов, следовало из оглашенного обвинения. Он консультировал на Авито по разным сделкам, и однажды к нему обратился клиент с ником Dr. Diesel (как позднее выяснилось, некто Андрей Ануфриев, создатель сетки Telegram-каналов для помощи релокантам). Несколько консультаций спустя собеседник предложил адвокату заняться документами для эмигрантов.
Господин Хазов сразу понял, что речь идет о подделках, считает следствие. Тем не менее речь шла об $1 тыс. за пакет бумаг, и защитник обратился к своему другу Курманцеву. Тот согласился помогать за 15–30 тыс. руб. и заказал в интернете макеты печатей, которые в службах доставки забрал троюродный брат адвоката. В итоге его и полицейского посвятили в схему: помощник Андрея Ануфриева подыскивал желающих получить грин-карту по мотивам политического преследования в РФ, адвокат писал сюжеты и биографии и согласовывал их с клиентами, а Владислав Курманцев печатал у себя в квартире поддельные документы для отправки в США.
Деньги переводили на карту сожительнице участкового. На предварительном следствии она сообщила, что Владислав Курманцев оборудовал у себя дома кабинет с компьютером, ноутбуком и принтером и раз или два в месяц встречался с Андреем Хазовым. Свидетельница не углублялась в детали переводов, часть которых тратила на себя и домашние нужды. Адвокат также фигурирует в уголовном деле как свидетель.
Владислав Курманцев полностью признал вину и сообщил «Ъ», что мотивом было желание заработать: денег на службе в полиции не хватало. Суд допросит его 11 ноября. После заседания экс-полицейский, который после увольнения стал работать в такси, торопился: вечерний концерт Димы Билана в Нижнем Новгороде, по словам подсудимого, сулил хороший заработок.