Вооруженные силы Украины атаковали Ставропольский край 88 беспилотниками в ночь на 26 ноября. Атака продолжалась три часа. Было атаковано в том числе предприятие «Невинномысский Азот», сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.