Губернатор Ставропольского края рассказал об атаке ВСУ на «Невинномысский Азот»
Вооруженные силы Украины атаковали Ставропольский край 88 беспилотниками в ночь на 26 ноября. Атака продолжалась три часа. Было атаковано в том числе предприятие «Невинномысский Азот», сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Мы сейчас завершаем оценку ущерба, которая у нас произошла в Ставропольском крае. Было 88 аппаратов, из которых 12, как мы видим, что, к сожалению, достигли цели на территории "Невиномысского Азота"»,—сказал Владимир Владимиров на пресс-конференции.
Обломки сбитых беспилотников упали в районе производственных и энергетических объектов. Зафиксированы повреждения, сообщал Владимир Владимиров. Пострадали два человека. Повреждения также получили здания школы и филиала университета.