Песков назвал дружескими и прагматичными отношения Путина и Трампа
Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа деловые, прагматичные и даже дружеские. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это помогает им (Путину и Трампу.—"Ъ") обсуждать самые сложные проблемы, где есть большое количество разногласий, но в то же время есть и определенные моменты, где видение двух глав государств совпадает»,— сказал господин Песков на брифинге.
Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно проводят телефонные разговоры. С начала второго президентского срока господина Трампа главы двух государств виделись дважды: в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года и в китайском Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Тогда встреча проходила в трехстороннем формате с участием председателя КНР Си Цзиньпина.