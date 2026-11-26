Второе уголовное дело брата мэра Орла поступило в московский суд
В Басманный райсуд Москвы 24 ноября поступило уголовное дело о хищениях при реализации проекта по созданию системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте (СИОБНТ). Судя по картотеке дел, одним из подсудимых является брат мэра Орла Юрия Парахина Виктор Парахин, который этой осенью получил семь лет колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как рассказывал «Ъ», поступившее в Басманный райсуд уголовное дело касается создания СИОБНТ в рамках госконтракта Минтранса с подведомственным ему ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», где Парахин был заместителем директора. Система, согласно материалам дела, в эксплуатацию введена не была, а выделенные на проект 240 млн руб., якобы были похищены фигурантами. Сообщниками господина Парахина обвинение считает бывшего руководителя ФГУПа Юрия Спасского и экс-замминистра транспорта Алексея Семенова. Всем им вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а бывшему чиновнику еще и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
В рамках первого дела Парахину вменялось участие в похищении порядка 50 млн руб. при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как сообщали «Орловские новости», для участия в судебных заседаниях в Москву приезжал брат Виктора Парахина — мэр Орла Юрий Парахин.
Весной этого года суд в столице изъял имущество на 6 млрд руб. у Виктора Парахина, бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и еще 14 связанных с ними лиц.