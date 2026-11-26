Накопления из Социального фонда России планируют передать негосударственному пенсионному фонду (НПФ). Правительство должно определить его до 14 января 2027 года. Граждане, чьи накопления переведены в ПДС, смогут заявить о переходе в другой НПФ с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года. Проект также допускает ежегодный досрочный перевод сбережений клиента в другой НПФ, но с потерей всего заработанного дохода.