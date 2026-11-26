Госдума в первом чтении одобрила проект о передаче пенсионных накоплений в ПДС
Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает конвертацию накопительной части пенсии, сформированной до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Документ внесли в нижнюю палату в начале ноября. В случае принятия новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.
Накопления из Социального фонда России планируют передать негосударственному пенсионному фонду (НПФ). Правительство должно определить его до 14 января 2027 года. Граждане, чьи накопления переведены в ПДС, смогут заявить о переходе в другой НПФ с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года. Проект также допускает ежегодный досрочный перевод сбережений клиента в другой НПФ, но с потерей всего заработанного дохода.
Страховых пенсий изменения не коснутся. Учет стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов также останется прежним. Для уже назначенных накопительных пенсий условия выплат сохранятся. Средства в ПДС застрахованы и могут передаваться по наследству.
По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, выплаты будут доступны женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет либо спустя 15 лет участия в ПДС. «При особых жизненных обстоятельствах, включая дорогостоящее лечение или потерю кормильца, деньги можно будет забрать досрочно»,— пояснял депутат.