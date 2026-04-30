С брата мэра Орла солидарно взыщут имущество на 6 млрд рублей

Никулинский райсуд Москвы решил солидарно изъять имущество на общую сумму 6 млрд руб. у брата мэра Орла, Виктора Парахина, бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и еще 14 связанных с ними лиц. С соответствующим иском обратилась Генпрокуратура РФ 1 апреля. Решение было вынесено 29 апреля, следует из картотеки райсуда.

Виктор Парахин во время вынесения приговора в ноябре 2025 года

Виктор Парахин во время вынесения приговора в ноябре 2025 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В надзоре в начале апреля раскрыли подробности иска. В ходе прокурорских проверок было установлено, что Алексей Семенов совместно с экс-руководителями подконтрольного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Игнорируя запрет на предпринимательскую деятельность, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. «В условиях конфликта интересов указанные лица сформировали его материальную базу путем наполнения деньгами от государственных заказов»,— добавили в Генпрокуратуре.

Кроме того, утверждали правоохранители, на неподтвержденные доходы были построены загородные дома, куплены квартиры и другая недвижимость в России и Франции, а также приобретены премиальные автомобили, яхта, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц.

В ноябре 2025 года Симоновский райсуд Москвы назначил Виктору Парахину 7,5 лет колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантов уголовного дела арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении около 50 млн руб. Как рассказывал «Ъ», бюджетные средства были украдены при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как писали «Орловские новости», для участия в судебных заседаниях в Москве приезжал брат Виктора, мэр Орла Юрий Парахин.

Алина Морозова