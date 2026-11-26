Международная конференция AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 26 по 28 ноября. Владимир Путин ежегодно посещает этот форум. По словам господина Пескова, программа мероприятия в этом году обещает быть насыщеннее и интереснее, чем обычно.