Путин и Токаев приехали на конференцию Сбербанка по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин прибыл на конференцию AI Journey в московскую штаб-квартиру Сбербанка на Кутузовском проспекте. В форуме также участвует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приехавший в российскую столицу. На конференции главы государств продолжат общение, которое начали в Кремле.
Планируется, что для Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева организуют брифинг-сессию, посвященную технологиям искусственного интеллекта, после чего лидеры двух стран выступят на пленарном заседании.
Как ранее отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на площадке конференции «Сбера» глава государства также встретится с молодыми специалистами, достигшими значимых результатов в сфере ИИ.
Международная конференция AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 26 по 28 ноября. Владимир Путин ежегодно посещает этот форум. По словам господина Пескова, программа мероприятия в этом году обещает быть насыщеннее и интереснее, чем обычно.