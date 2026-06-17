Системное хищение

В Москве начался процесс по делу бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова. Ему вменяют в вину хищение порядка 240 млн руб. при реализации проекта по созданию системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте (СИОБНТ). Вину экс-чиновник не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов

Фото: Министерство транспорта Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов

Фото: Министерство транспорта

Как стало известно “Ъ”, на первом заседании по делу Алексея Семенова, состоявшемся 17 июня в Басманном райсуде столицы, председательствующий ограничился тем, что рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания подсудимого под стражей сразу на полгода. Защита против удовлетворения ходатайства гособвинения возражала и просила избрать подсудимому более мягкую меру пресечения. Суд, однако, доводам адвокатов не внял.

Бывшему замминистра вменяют в вину получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинительное заключение прокурор огласит на следующем заседании 29 июня.

Уголовное дело связано с созданием СИОБНТ в рамках госконтракта Минтранса с подведомственным ему ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

СИОБНТ — информационная платформа, созданная для нужд администрации президента, различных министерств и ведомств, в том числе силовых, а также ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Росавиации и ОАО РЖД. Задача системы — объединить данные этих ведомств в единое информационное пространство, чтобы при любых кризисах в реальном времени формировать общую картину обстановки.

От имени Минтранса контракт заключал Алексей Семенов. Как считает следствие, необходимости в подписании договора не было и замминистра принял соответствующее решение самовольно. Система, по материалам дела, в эксплуатацию введена не была, а выделенные на проект 240 млн руб., по версии следствия, фигурантами были похищены. Сообщниками экс-замминистра следствие считает бывших руководителей ФГУПа — Вячеслава Смирнова и пришедшего ему на смену Юрия Спасского, их заместителя Виктора Парахина и замначальника департамента предприятия Романа Лаврентьева.

Кроме того, в деле Алексея Семенова есть еще один эпизод. По версии следствия, ему был предоставлен персональный водитель, трудоустроенный во ФГУПе. За шесть лет, в течение которых он возил Алексея Семенова, водитель получил на предприятии зарплату на общую сумму 6 млн руб. Ее следствие расценило как причиненный ущерб.

Подсудимый вину не признает. Его адвокаты настаивают, что госконтракт был заключен Алексеем Семеновым во исполнение распоряжения президента России о создании соответствующей системы. При этом он действовал не самовольно, а от лица министерства. Система, по словам адвоката Юрия Еланцева, была создана, однако в эксплуатацию ее ввести не получилось, потому что ни одно ведомство не взяло на себя финансирование ее работы. Минтранс, указывает защита, пытался решить эту проблему на правительственном и законодательном уровнях, о чем свидетельствуют материалы уголовного дела, но безуспешно.

Что касается эпизода с водителем, то один из адвокатов сообщил, что деньгами, полученными от ФГУПа в качестве зарплаты, водитель распоряжался самостоятельно, чиновник к ним отношения не имел. Также, по словам защитника, в обвинительном заключении не указано, какие услуги Алексей Семенов мог взамен оказать ФГУПу.

Водитель дал показания на бывшего замминистра, а сам смог избежать уголовного преследования, поскольку, как указано в деле, «не осознавал характер своих действий».

Уголовное дело бывшего руководителя ФГУПа Вячеслава Смирнова сейчас также рассматривается Басманным судом. Расследование в отношении Юрия Спасского и его бывшего заместителя Виктора Парахина продолжается.

Бывший замминистра не первый раз оказывается под следствием. В конце 2024 года экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного управлением Следственного комитета России на транспорте на основании оперативной разработки СЭБ ФСБ. Речь тогда шла о том же проекте. Согласно фабуле обвинения, чиновник с сообщниками похитили порядка 240 млн руб., выделенных на покупку лицензий на программное обеспечение у американской компании IBM. Это уголовное дело, однако, было прекращено за отсутствием состава преступления.

Как сообщал “Ъ”, в апреле Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства у Алексея Семенова, его семьи и других ответчиков активы на общую сумму более 6 млрд руб.

Ефим Брянцев