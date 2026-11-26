Путин установил на 26 марта Всероссийский день детской книги
Президент России Владимир Путин учредил Всероссийский день детской книги. Он будет отмечаться 26 марта, следует из указа главы государства.
Цель меры — популяризация чтения среди детей. Указ вступает в силу со дня подписания.
Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее анонсировал создание единого перечня книг для детских садов. Методические рекомендации будут составлены в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского сообщества.