Признание оценили в полгода

Мосгорсуд признал обоснованным приговор, вынесенный бывшим топ-менеджерам подведомственного Министерству транспорта России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» во главе с экс-руководителем предприятия Юрием Спасским. Они получили различные сроки лишения свободы за хищение около 60 млн руб., выделенных на обеспечение безопасности населения на транспорте в период пандемии 2020 года. Вину фигуранты не признавали, однако в апелляции один из них, Виктор Парахин, который является братом мэра Орла, позицию изменил и с обвинением согласился. Ему суд смягчил наказание на полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора бывшим руководителям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»: бывшему руководителю предприятия Юрию Спасскому (слева), его заместителю Виктору Парахину (справа) и заместителю начальника департамента информационных технологий Роману Лаврентьеву (в центре)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Оглашение приговора бывшим руководителям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»: бывшему руководителю предприятия Юрию Спасскому (слева), его заместителю Виктору Парахину (справа) и заместителю начальника департамента информационных технологий Роману Лаврентьеву (в центре)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в начале сентября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в ноябре прошлого года бывшим главе «ЗащитаИнфоТранса» Юрию Спасскому, его заместителю Виктору Парахину и замначальника департамента информационных технологий Роману Лаврентьеву. Двум первым Симоновский суд столицы в качестве наказания назначил по 7,5 года лишения свободы, третьему — на год меньше.

Согласно материалам дела, фигуранты обвинялись в хищении около 60 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минтрансом для развития в 2020–2021 годах Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в условиях борьбы с распространением коронавируса. ФГУП привлекло в качестве исполнителя работ ООО «Инфорион», с которым был заключен договор на 59 млн руб. Однако, как позже установило следствие, предусмотренных договором работ выполнено не было. В частности, при проведенной министерством проверке выяснилось, что некоторые программные элементы не работали.

Фигуранты, по материалам дела, оформили в документации проведение предварительных испытаний, а также организовали подписание актов сдачи-приемки якобы выполненного заказа.

До заседания в апелляционной инстанции в Мосгорсуде фигуранты вину не признавали. В жалобах они, в частности, указывали на несоответствие фабулы обвинения фактическим обстоятельствам. Средства на исполнение контракта были выделены, а затем похищены, говорится в деле, в декабре 2020 года. Однако выделенные Минтрансом деньги первое время находились на так называемом казначейском счете и поступили на счет ФГУПа только в феврале-марте, то есть уже после их похищения. Кроме того, осужденные и их защита настаивали, что все работы по внедрению и наладке системы, включая и те, что проводило ООО «Инфорион», «были выполнены в установленные сроки и в полном объеме». Это подтвердила и проведенная в 2024 году экспертиза, следует из жалоб. Результаты работы «были продемонстрированы в ходе испытаний в соответствии с техническим заданием».

В Мосгорсуде, а осужденные участвовали в заседании с помощью видео-конференц-связи, Роман Лаврентьев свою позицию по делу подтвердил. А вот Виктор Парахин неожиданно вину признал. «Я признаю вину в полном объеме,— заявил он.— И прошу не об оправдании, а о снисхождении при вынесении решения. Еще прошу индивидуально оценить действия моих коллег, поскольку Лаврентьев действовал по инструкциям и был отстранен от решения вопросов по срокам запуска программы и вопросам ее стоимости. Все эти решения принимал я, а Спасский лишь подписывал докладываемые мной наработки. Поэтому прошу обоих оправдать». Для себя Парахин попросил о замене оставшегося срока заключения условным, чтобы «иметь возможность содержать семью, которая была по иску прокуратуры лишена нажитого имущества».

«Я работал с людьми и доверял им,— заявил, в свою очередь, Юрий Спасский.— Но я физически не мог проверять каждый контракт. Я признаю вину, что допустил халатность, приведшую к таким последствиям, но по-прежнему не признаю участия в хищениях и распределении средств».

Адвокаты потребовали оправдания Юрия Спасского и Романа Лаврентьева, при этом защитник последнего Михаил Матюшин попросил вернуть дело прокурору, поскольку «в деле не указаны не только дата предполагаемого хищения средств, но и место, где это могло произойти».

Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда лишь снизила назначенный Виктору Парахину срок на полгода, в остальном оставив приговор без изменений. Адвокаты сказали, что будут обжаловать это решение во 2-м кассационном суде общей юрисдикции.

Алексей Соковнин