Два банка заявили о требованиях к «Форте Хоум ГМБХ» на 1,47 млрд рублей
Арбитражный суд Ростовской области включил в третью очередь реестра кредиторов ООО «Форте Хоум ГМБХ» требования двух банков на общую сумму 1,467 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Один из крупнейших кредиторов заявил требования к банкроту на сумме свыше 1 млрд руб. Требование не обеспечено залогом. Основание — три решения самого должника о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования) от 14.11.2024, 31.01.2025 и 29.04.2025: банк выкупил токенизированные обязательства «Форте Хоум ГМБХ», и теперь они вернулись в реестр как обычный долг.
Другой банк потребовал от банкрота 428,49 млн руб.: 297,2 млн руб. основного долга, 19,6 млн руб. процентов, 109,1 млн руб. пеней и 2,65 млн руб. госпошлины. Из этой суммы 270 млн руб. признаны обеспеченными залогом товаров в обороте по договору от 30.08.2024. Неустойки и судебные расходы суд велел учитывать по п. 3 ст. 137 закона о банкротстве — после основного долга.
На фоне системного кризиса в холдинге «Форте», к которому относится «Форте Металс ГМБХ», совокупный объем требований кредиторов к компании оценивается примерно в 182,2 млн рублей, однако с учетом новых заявлений эта сумма стремительно растет. Ранее в реестр уже были включены требования ББР Банка на сумму около 1 млрд рублей, а также Первоуральскбанка на 38,3 млн рублей, связанные с операциями по цифровым финансовым активам (ЦФА).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Хоум ГМБХ» зарегистрировано в 2013 году в Новочеркасске. Компания занимается производством алюминия. Учредителем компании является Александр Давыдов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,4 млрд руб., убыток — 261,5 млн руб.