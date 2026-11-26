На фоне системного кризиса в холдинге «Форте», к которому относится «Форте Металс ГМБХ», совокупный объем требований кредиторов к компании оценивается примерно в 182,2 млн рублей, однако с учетом новых заявлений эта сумма стремительно растет. Ранее в реестр уже были включены требования ББР Банка на сумму около 1 млрд рублей, а также Первоуральскбанка на 38,3 млн рублей, связанные с операциями по цифровым финансовым активам (ЦФА).