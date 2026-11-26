«ВСК» обжаловала это решение, указав на возможное злоупотребление правом со стороны истца. Страховщик представил сведения о других судебных спорах по ДТП с участием водителя. При рассмотрении жалобы выяснилось, что с 2020 по 2025 год на имя водителя было зарегистрировано более 15 автомобилей старше 20 лет.