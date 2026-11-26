Ярославец получил более 10 млн рублей по ОСАГО за 130 ДТП
Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда отказала в страховом возмещении водителю, который за шесть лет стал участником более 130 ДТП и получил по ОСАГО свыше 10 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
С жалобой на решение Гаврилов-Ямского районного суда обратилась страховая компания «ВСК». Суд первой инстанции взыскал с нее деньги за ДТП в Рязани, где BMW 316i Иова Казакова получил повреждения на перекрестке с круговым движением.
«ВСК» обжаловала это решение, указав на возможное злоупотребление правом со стороны истца. Страховщик представил сведения о других судебных спорах по ДТП с участием водителя. При рассмотрении жалобы выяснилось, что с 2020 по 2025 год на имя водителя было зарегистрировано более 15 автомобилей старше 20 лет.
«Дорожно-транспортные происшествия носили систематический характер, происходили при схожих обстоятельствах, в значительном большинстве случаев — на перекрестках с круговым движением. Некоторые ДТП были совершены истцом в один день на разных транспортных средствах»,— рассказали в пресс-службе судов Ярославской области.
По данным страховых компаний «ВСК», «Ренессанс Страхование», «Югория», «Согласие», «РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», за шесть лет водитель стал участником более 130 аварий, а общая сумма страховых выплат по ОСАГО превысила 10 млн руб.
«Истец своими действиями намеренно создавал ситуации ДТП, фактически „подставляя“ свой автомобиль, его действия были направлены на причинение ущерба своему имуществу с целью последующего получения дохода», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Апелляционная инстанция признала поведение истца недобросовестным, отменила решение первой инстанции и полностью отказала ему в иске. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил это определение без изменений.