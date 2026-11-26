Жителя Ярославля будут судить за сбор сведений для спецслужб Украины
В Ярославский областной суд поступило уголовное дело о государственной измене в отношении 45-летнего жителя Ярославля. По версии обвинения, он собирал и передавал представителю спецслужб Украины сведения о критически важных объектах региона, сообщили в пресс-службе судов региона.
Согласно материалам дела, мужчина изучал публикации зарубежных пропагандистских ресурсов, после чего вступил в переписку с представителем украинских спецслужб в одном из мессенджеров. Затем он начал собирать и передавать ему информацию об объектах на территории Ярославской области.
Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Мужчине предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.