Согласно материалам дела, мужчина изучал публикации зарубежных пропагандистских ресурсов, после чего вступил в переписку с представителем украинских спецслужб в одном из мессенджеров. Затем он начал собирать и передавать ему информацию об объектах на территории Ярославской области.