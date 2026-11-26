В Пермском крае ввели новую налоговую льготу для участников СВО
По предложению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с 1 января 2027 года будут действовать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для участников СВО и их супругов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Соответствующее решение на сегодняшнем пленарном заседании приняли депутаты краевого парламента.
Размер ставок составит 1% при выборе объекта налогообложения «доходы» и 5% при налогообложении «доходы — расходы». Воспользоваться льготой смогут предприниматели с годовым доходом не более 10 млн руб.
Также для участников СВО и их супругов продлено на год освобождение от уплаты транспортного налога. Эта льгота действует на одно транспортное средство мощностью до 240 л.с.
Проектом закона также освободили от уплаты налога на имущество организаций бизнес, инвестирующий в восстановление объектов культурного наследия (ОКН) региона. Преференция распространяется на объекты недвижимости, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и находящиеся в неудовлетворительном состоянии до реставрации. Для получения льготы необходимо провести на объекте реставрационные работы. Бизнес сможет использовать льготу на имущество 10 лет.