Проектом закона также освободили от уплаты налога на имущество организаций бизнес, инвестирующий в восстановление объектов культурного наследия (ОКН) региона. Преференция распространяется на объекты недвижимости, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и находящиеся в неудовлетворительном состоянии до реставрации. Для получения льготы необходимо провести на объекте реставрационные работы. Бизнес сможет использовать льготу на имущество 10 лет.