В Кирове троих мошенников осудили за постановку ложных диагнозов пациентам
Они убеждали потерпевших оформлять кредиты на лечение
Суд Кирова вынес приговор троим участникам организованной группы, которые под видом сотрудников медицинского центра обманули 28 человек. Подсудимые обжаловали приговор в суде апелляционной инстанции, но определением Судебной коллегии их жалобы были отклонены, сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.
По данным ведомства, с июня по ноябрь 2023 года обвиняемые приглашали граждан на бесплатную диагностику в медицинский центр «Мир здоровья». Во время приемов они сообщали о якобы выявленных заболеваниях, в том числе онкологических, и убеждали потерпевших оформлять кредиты на лечение. Также они продавали им массажеры и излучатели тепловой энергии под видом эффективного медицинского оборудования. Причиненный ущерб превысил 2,1 млн руб.
Одного из фигурантов приговорили к пяти годам колонии общего режима, двум другим назначили три и четыре года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что автомобиль осужденного стоимостью 2 млн руб., а также изъятые 693 тыс. руб. и иностранная валюта арестованы.