По данным ведомства, с июня по ноябрь 2023 года обвиняемые приглашали граждан на бесплатную диагностику в медицинский центр «Мир здоровья». Во время приемов они сообщали о якобы выявленных заболеваниях, в том числе онкологических, и убеждали потерпевших оформлять кредиты на лечение. Также они продавали им массажеры и излучатели тепловой энергии под видом эффективного медицинского оборудования. Причиненный ущерб превысил 2,1 млн руб.