Ленинский районный суд Кирова вынес приговор трем участникам организованной группы по делу о мошенничестве. Они представлялись сотрудниками медицинского центра и сообщали людям о несуществующих заболеваниях, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове осудили троих мошенников, выдававших себя за работников медцентра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кирове осудили троих мошенников, выдававших себя за работников медцентра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии суда, с июня по ноябрь 2023 года обвиняемые приглашали граждан на диагностику и предлагали оформить кредиты на лечение несуществующих заболеваний. Пожилым гражданам также продавали излучатели тепловой энергии и массажеры под видом медицинского оборудования.

От действий группы пострадали 28 человек, ущерб составил более 2,1 млн руб.

Одному из осужденных назначили пять лет колонии общего режима. Две его сообщницы получили три и четыре года условно с испытательными сроками. Автомобиль осужденного стоимостью 2 млн руб., а также изъятые 693 тыс. руб. и иностранная валюта арестованы.

Анна Кайдалова