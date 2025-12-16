Владислав Пронин пойдет под суд по делу о коррупции на протезном предприятии

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении управляющего филиалом «Нижегородский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», экс-начальника УМВД по Нижнего Новгороду Владислава Пронина и его подчиненного — мастера участка филиала Андрея Доможирова. Их обвиняют в превышении полномочий по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщили в областной прокуратуре 16 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2023 по ноябрь 2024 года они передали аффилированному Владиславу Пронину ООО «Современные технологии протезирования» персональные данные лиц, нуждающихся в протезно-ортопедическом обслуживании. При этом данная информация составляет коммерческую тайну.

Кроме того, они склоняли граждан обратиться за получением услуг в другую коммерческую организацию, за что та передавала управляющему филиала «Нижегородский» 5% от прибыли.

Незаконные действия лишили принадлежащее государству «Московское протезно-ортопедическое предприятие» получить более 3,9 млн руб. прибыли. Указанную сумму соучастники получили в качестве вознаграждения и распорядились ей по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Нижнего Новгорода. Как писал «Ъ-Приволжье», после задержания в ноябре 2024 года оба фигуранта признали вину.

Галина Шамберина