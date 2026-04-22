У бывшего начальника нижегородского УМВД через суд отобрали машину и квартиру

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего начальника УМВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина и изъял в доход государства его квартиру, два парковочных места и автомобиль Toyota Land Cruiser. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 11 млн руб.

По данным прокуратуры, 2013/14 годах Пронин приобрел автомобиль и недвижимость, но чтобы не декларировать это имущество он оформил все на тещу. При этом официальные доходы офицера полиции не позволяли приобрести указанные объекты.

Это дало повод прокурору подать исковое заявление о взыскании с бывшего начальника УМВД имущества, законность получения которого не подтверждена.

Как писал «Ъ-Приволжье», также Владислава Пронина судят за превышение полномочий как бывшего руководителя нижегородского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия, куда он устроился после увольнения из полиции.

