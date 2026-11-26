По материалам ведомства, в сентябре 2026 года, в преддверии выборов в Госдуму РФ, 52-летний новосибирец, несогласный с государственной политикой, поджег общественную приемную партии, расположенную в жилом доме. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), за что ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.