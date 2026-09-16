Неизвестные разгромили офис отделения «Единой России» в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные напали на офис отделения партии «Единая Россия». Инцидент произошел утром 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального отделения партии. Свидетель происшествия рассказал «Ъ-Сибирь», что около 04:00 в районе офиса «Единой России» слышал сильный хлопок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Мы склонны полагать, что этот акт вандализма — попытка украинских мошенников нас запугать, парализовать работу партийной площадки, где на постоянной основе ведется прием граждан, оказывается разного рода помощь. Зафиксированы внутренние и внешние повреждения здания. Ведутся следственные действия»,— сообщила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Пострадавших в результате инцидента нет. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В Новосибирской области выборы в Госдуму РФ состоятся с 18 по 20 сентября. На территории региона расположены четыре одномандатных округа. В общей сложности в них зарегистрированы 34 кандидата, выдвинутых 11 политическими партиями.

Александра Стрелкова