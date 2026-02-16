Сибирь прирастает инвесторами

По данным “Ъ”, новыми соинвесторами видеоигрового проекта «Война Миров: Сибирь» от студии «Мгла» вместо 1C станут продюсерский центр «Яндекса» и Институт развития интернета. В дальнейшем по игре планируется снять оригинальный сериал для «Кинопоиска». По оценке участников рынка, сумма финансирования составит около 2 млрд руб.

Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия» станет соинвестором проекта «Война Миров: Сибирь», рассказали “Ъ” четыре источника в крупных видеоигровых студиях. Помимо финансирования разработки, также планируется снять сериал по игре, который станет очередным оригинальным проектом «Кинопоиска». Параллельно продюсер «Войны Миров: Сибирь» Альберт Жильцов вместе с авторами участвует в конкурсе Института развития интернета (ИРИ). Релиз «Войны Миров: Сибирь» назначен на 2027 год. Господин Жильцов от комментариев отказался.

Заместитель гендиректора ИРИ Андрей Воронцов отметил, что организация не может комментировать проведение конкурсного отбора: «Что касается самого проекта, о "Войне Миров. Сибирь" слышали, высоко оцениваем его потенциал».

В «Яндексе» уточнили, что релиз игры запланирован на следующий год на всех доступных платформах. Кроме того, «Плюс Студия» начнет разработку развлекательного контента на основе игрового лора, персонажей и сюжета — в будущем вокруг игры «Война Миров: Сибирь» могут появиться книги, комиксы, кино, лицензионные товары и офлайн-форматы, добавил представитель компании.

«Война Миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, вдохновленная идеями из классического фантастического романа Герберта Уэллса. Изначально проект о вторжении инопланетян в 1896 году был заявлен в августе 2023 года 1C GameStudios, дочерней компанией российского разработчика и дистрибутора программного обеспечения 1C, основанной в декабре 2012 года. Стоимость «Войны Миров: Сибирь» составляет около $30 млн (2,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 13 февраля), оценивали собеседники “Ъ”. Около $10 млн (767 млн руб.) уже было вложено в разработку.

В августе 2025 года стало известно, что старая команда одного из крупнейших участников видеоигрового рынка — «Леста Игры» (игры «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz) — до перехода во владение Росимущества летом 2025 года вела переговоры с 1C Game Studios о выкупе проекта (см. “Ъ” от 1 августа 2025 года).

Однако, как отметил собеседник “Ъ” в компании, новый топ-менеджмент «Леста Игры» от идеи отказался, поэтому разработчики «Войны Миров: Сибирь» начали искать нового соинвестора.

В середине февраля 1C объявил об отделении авторов игры под руководством Альберта Жильцова от 1C GameStudios. Сами стороны отказались раскрывать условия сделки, разработчиком стала независимая студия «Мгла», а 1C GameStudios продолжит развивать «Калибр» вместе с «Ил-2».

У «Яндекса» уже есть опыт инвестирования в видеоигровые проекты. Например, в ноябре 2024 года компания объявляла о планах выступить продюсером RPG Distortion, разработкой которой занимается студия Game Art Pioneers, а также игры «Алмазный меч, деревянный меч» студии «Акроникс». Кроме того, «Плюс Студия» тогда же анонсировала планы выпустить сериал по игре Atomic Heart студии Mundfish. Впрочем, в августе проект от студии «Акроникс» был закрыт, сообщало в сентябре 2025 года издание IXBT. Среди причин такого решения источники называли недовольство «Яндекса» медлительностью разработчиков.

Текущая инициатива «Яндекса» отличается от других проектов, настаивает один из опрошенных “Ъ” видеоигровых продюсеров: «Трудности таких студий, как "Акроникс" или Game Art Pioneers, в большей степени были обусловлены внутренними факторами самих проектов: амбициозные заявления часто не подкреплялись опытом выпуска крупных тайтлов. В случае с проектом Альберта Жильцова ситуация иная».

Фактически запрашиваемые инвестиции направлены не на разработку с нуля, заверяет собеседник, а на масштабирование контента, что существенно снижает риски для инвестора: «В случае этого проекта 1–1,5 млрд руб. потребуется на разработку, еще 500 млн руб.— на маркетинг».

Интересно, что «Яндекс» выходит за пределы браузерных игр и начинает инвестировать в серьезные проекты, считает независимый эксперт видеоигровой индустрии Максим Фомичев: «В отличие от ИРИ, это хотя бы публично частные деньги, то есть ровно то, чего лишилась игровая индустрия после 2022 года».

Юлия Юрасова