Бюджет Орловской области на 2027 год приняли в первом чтении с дефицитом 500 млн

На заседании Орловского областного совета народных депутатов был единогласно поддержан в первом чтении закон о бюджете региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом в пресс-службе облправительства сообщили 30 октября. Доходы областной казны прогнозируются на уровне 62,2 млрд руб. с приростом к уровню 2026 года на 2,2 млрд руб. Расходы — 62,7 млрд руб. с приростом на 1,7 млрд. Дефицит, таким образом, составит 500 млн руб.