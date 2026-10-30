Бюджет Орловской области на 2027 год приняли в первом чтении с дефицитом 500 млн
На заседании Орловского областного совета народных депутатов был единогласно поддержан в первом чтении закон о бюджете региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом в пресс-службе облправительства сообщили 30 октября. Доходы областной казны прогнозируются на уровне 62,2 млрд руб. с приростом к уровню 2026 года на 2,2 млрд руб. Расходы — 62,7 млрд руб. с приростом на 1,7 млрд. Дефицит, таким образом, составит 500 млн руб.
Участие в заседании облсовета принял губернатор Андрей Клычков. Он подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность. Объем бюджетных ассигнований на социально-культурную сферу предусмотрен в размере 39,5 млрд руб. с приростом к бюджету этого года на 620 млн руб.
«Мы нацелены на выполнение всех социальных обязательств. На эти цели предусмотрено более 63% расходов»,— цитирует господина Клычкова пресс-служба регионального правительства.
Расходы по направлениям составят:
образование — 14,9 млрд руб.;
здравоохранение — 5,8 млрд руб.;
социальное обслуживание — 16,1 млрд руб.;
культура — 1,4 млрд руб.;
физкультура и спорт — 1,4 млрд руб.
На реализацию нацпроектов в проекте бюджета предусмотрено 9,9 млрд руб.
Во втором чтении бюджет региона на 2027 год будет принят в ноябре после распределения трансфертов из федерального бюджета.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за девять полных месяцев 2026 года в консолидированный бюджет РФ в Орловской области было собрано порядка 50,5 млрд руб. Это на 4,5 млрд руб., или на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Поступления в федеральный бюджет составили около 16,7 млрд руб. — на 3,4 млрд руб., или в 1,3 раза больше, чем в январе–сентябре прошлого года. В территориальный бюджет мобилизовано более 33,8 млрд руб.