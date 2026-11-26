Торги пройдут в формате голландского аукциона: начальная цена будет постепенно снижаться до минимальной отметки 17,9 млн руб., после чего начнется этап повышения. Шаг понижения составляет 4,5 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в таком же размере.