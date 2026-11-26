В Тамбове снова ищут арендатора для участка под жилье за 45 млн рублей
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» снова выставила на торги право переуступки аренды земельного участка площадью 0,5 га на улице Волжской, 44А в Тамбове. Начальная цена лота составляет 44,6 млн руб., минимальная — 17,8 млн руб. Это следует из аукционной документации.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал об объявлении торгов на право переуступки аренды этого участка. Тогда начальная стоимость лота также составляла 44,6 млн руб. Арендатора пытаются найти как минимум с ноября 2025 года.
Участок относится к категории земель населенных пунктов. Его разрешенное использование — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. При этом градостроительные нормы допускают строительство зданий высотой до 17 этажей. Максимальный коэффициент застройки составляет 40%, минимальный коэффициент озеленения — 20%.
Согласно разрешительной документации, общая площадь предусмотренного здания составляет почти 6 тыс. кв. м, в том числе жилая — 3,7 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 522 кв. м.
Торги пройдут в формате голландского аукциона: начальная цена будет постепенно снижаться до минимальной отметки 17,9 млн руб., после чего начнется этап повышения. Шаг понижения составляет 4,5 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в таком же размере.
Заявки на участие принимаются до 11 января 2027 года. Торги состоятся 15 января.
В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Тамбовский завод "Ревтруд"», подконтрольное воронежскому концерну «Созвездие» (входит в «Ростех», управляется ГК «Динамика»), не смогло продать участок площадью 20 га в Инжавинском округе Тамбовской области за 36,2 млн руб. Он предназначен для производственной деятельности. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.