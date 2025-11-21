Четыре участка под застройку отдают в аренду в Тамбовской области за 67,4 млн

В Тамбовской области выставили на аукционы право на аренду четырех земельных участков общей площадью 2 га. Совокупная начальная цена лотов составляет 67,4 млн руб. Срок действия аренды — до расторжения договоров. Информация об этом появилась на портале публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Первый участок площадью 0,5 га расположен в облцентре на улице Волжской, 44. На нем находится здание на 6 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования земли — малоэтажная жилая застройка. Начальная стоимость лота составляет 47,5 млн руб. Цена отсечения — 14,2 млн руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 4,7 млн руб. Заявки принимаются до 2 декабря, итоги подведут 10-го.

Остальные три участка общей площадью 1,5 га входят в состав одного лота. Они находятся в поселке Строитель, который административно относится к Тамбову. На территории располагается здание на 18,5 тыс. кв. м. Участок отводится под строительство МКД. Стартовая цена лота — 19,9 млн руб., цена отсечения — 6 млн. Задаток составляет 2 млн руб. Заявки на аукцион можно подавать до 28 ноября, итоги торгов подведут 8 декабря.

В начале ноября в Белгородской области с третьего раза не смогли реализовать два здания и участок за 40 млн руб. Согласно порталу «Дом.РФ», торги для их повторной продажи проведут в первом квартале 2026 года.

Кабира Гасанова